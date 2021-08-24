Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seydikemer'de orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın bölgesine, hava ve kara araçları ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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