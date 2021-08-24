İkitelli'de bulunan ve mobilyacılar sitesi olan Masko Sanayi Sitesi'nde bir iş yeri çöktü.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul İkitelli’de bulunan Masko Sanayi Sitesi’nde bir bina çöktü. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.https://t.co/slhZGuFRD4 pic.twitter.com/7jBgUcHFnt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2021

Bölgeye ulaşan ekipler, enkazı kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.