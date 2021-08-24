Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 15:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da iş yeri çöktü
İstanbul'da Masko Sanayi Sitesi'nde tek katlı bir iş yerinde çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İkitelli'de bulunan ve mobilyacılar sitesi olan Masko Sanayi Sitesi'nde bir iş yeri çöktü.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul İkitelli’de bulunan Masko Sanayi Sitesi’nde bir bina çöktü. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.https://t.co/slhZGuFRD4 pic.twitter.com/7jBgUcHFnt— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2021
Bölgeye ulaşan ekipler, enkazı kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: İstanbul
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