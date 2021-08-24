Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avcılığa 28 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'da gri balıkçıl, 5 flamingo ve 2 erguvani balıkçıl avlayan kişiye 28 bin 491 bin lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Hatay Şube Müdürlüğü ve Samandağ İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kırsal alanda kaçak avcılığa karşı denetim yaptı.
Denetimde, gri balıkçıl, 5 flamingo ve 2 erguvani balıkçıl avladığı belirlenen kişi tüfekle yakalandı.
Kaçak avlandığı belirlenen kişiye 28 bin 491 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Kaçak Avcılık Kaçakçılık
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