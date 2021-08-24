Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Hatay Şube Müdürlüğü ve Samandağ İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kırsal alanda kaçak avcılığa karşı denetim yaptı.

Denetimde, gri balıkçıl, 5 flamingo ve 2 erguvani balıkçıl avladığı belirlenen kişi tüfekle yakalandı.

Kaçak avlandığı belirlenen kişiye 28 bin 491 lira ceza uygulandı.