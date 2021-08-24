Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 72 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, 72 evde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde tespit edilen bazı COVID-19 vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 72 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Adıyaman
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