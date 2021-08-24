Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Ortaköy mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ile Gelibolu, Evreşe, Kavak ve Bolayır belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri su tankerleri ile müdahalede bulundu.
Havadan müdahale edildi
Söndürme çalışmasına havadan da 3 helikopterle destek verildi.
Yangının büyümesini önleyen ekipler, alevleri yaklaşık bir saatte kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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