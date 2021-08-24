Hakan Altaş, selin vurduğu yerlerden olan Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşıyor. 32 yaşındaki esnaf, bir buçuk yıldır işletme sahibi.

Selin vurduğu o anları TRT Haber ekiplerine anlattı. Felaketin en yakın şahitlerinden Altaş, zor şartlarda insanlara hizmet vermeye çalıştığını söylüyor. Selin geldiği anları şu sözlerle anlatıyor:

"O gece saat bir civarında yağmurun başlamasıyla birlikte bölgeyi sağanak yağış etkisi altına aldı. Sel sularının daha da artmasıyla köprünün yıkılma tehlikesi oluştu. İşletmemin arkasında 7 metrelik set suyla doldu. 7 metrenin üzerine çıktı kafenin arkasına kadar geldi ve tomruklar mermi gibi geçiyordu."

Yaşadıklarını dün gibi hatırladığını belirten Altaş, "O süre zarfında Pazarcık bölgesinde suyun Girmal denilen mahalleye taşmasıyla birlikte çayda su seviyesinin aşağı düştüğünü gördük. Çok şükür rabbimden suyun ikiye bölünmesi bir nevi kötü bir şey ama iyiliğe de vesile olmuş oldu" sözleriyle o anları anlattı.

Yaşadıklarından etkilendi, ücretsiz hizmet verme kararı aldı

Tehlikenin azalmasıyla birlikte kendisine bir söz verdiğini söyleyen Altaş, “Dükkanımı açtığım andan itibaren buraya faaliyete gelen kurum, kuruluşlar kim olursa olsun mekanımda ücretsiz olarak hizmet vermeyi düşündüm. Ne mutlu ki bana buraya gelen tüm insanlara ücretsiz bir şekilde hizmet verebiliyorum. Ama şunu gördüm bir kere daha insanın cebini parayla doldurmaktansa yüreğini insanlarla doldurması daha güzel bir şeymiş” diyor.

Genç işletmeciden örnek davranış

Bu davranışıyla birçok kişiye örnek olan genç işletmeci Altaş, "Fırsata çevirmek çok basit. Biz de çevirebilirdik ama burada değerini kaybedersin. Düşünebiliyor musunuz size yardıma gelmiş insanlar bir çay içecekler ve size para vermek zorundalar. Bu çok kötü bir şey aslında" açıklamasını yaptı.

Hakan Altaş sözlerine şöyle devam etti:

"Ne mutlu ki bana burada işletmemde ücretsiz olarak hizmet verebiliyorum, insanlara tebessüm saçabiliyorum, insanların gönüllerini hoşnut edebiliyoruz"

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Barış Bor