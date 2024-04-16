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Türkiye
AA 16.04.2024 22:50

Muğla açıklarında batma tehlikesi geçiren bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, batma tehlikesi geçiren bottaki 25 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Muğla açıklarında batma tehlikesi geçiren bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik botta aralarında çocuklarında bulunduğu 25 düzensiz göçmen kurtardı.

İlçe açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Botta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında çocuklarında olduğu 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla Düzensiz Göçmenler
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