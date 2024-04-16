Muğla'da uyuşturucu operasyonları: 7 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-15 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 124 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.