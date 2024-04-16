Trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi

Karaman Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya platformu X'teki hesabından görüntülü olarak yapılan paylaşımda, trafik uygulama noktasına yaklaşan dolmuş sürücüsü Bekir Bingöz'ün rahatsızlanarak aracın kontrolünü kaybettiği ifade edildi.

Bunu fark eden trafik polisinin zamanında müdahalede bulunarak olası bir trafik kazasının önüne geçtiği anlatılan paylaşımda, polisin daha sonra sürücünün sağlık kuruluşuna sevkini sağladığı bildirildi.

Görüntülerde, uygulama noktasına yaklaşan Bingöz'ün yavaşladıktan sonra yolun eğimi nedeniyle geri gittiği, bunu fark eden trafik polisinin koşarak yanına geldiği aracın kapısını açarak durdurmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde, ardından polisin arkadan gelen araçları uyarması ve ambulansın olay yerine gelmesi yer alıyor.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan dolmuş şoförü Bekir Bingöz'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.