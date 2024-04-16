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Türkiye
AA 16.04.2024 20:27

Trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi

Karaman'da uygulama noktasına yaklaşan dolmuşun şoförünün rahatsızlandığını ve aracın geri gittiğini fark eden polis memuru, arkadan gelen sürücüleri uyararak olası kazayı önledi.

Karaman Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya platformu X'teki hesabından görüntülü olarak yapılan paylaşımda, trafik uygulama noktasına yaklaşan dolmuş sürücüsü Bekir Bingöz'ün rahatsızlanarak aracın kontrolünü kaybettiği ifade edildi.

Bunu fark eden trafik polisinin zamanında müdahalede bulunarak olası bir trafik kazasının önüne geçtiği anlatılan paylaşımda, polisin daha sonra sürücünün sağlık kuruluşuna sevkini sağladığı bildirildi.

Görüntülerde, uygulama noktasına yaklaşan Bingöz'ün yavaşladıktan sonra yolun eğimi nedeniyle geri gittiği, bunu fark eden trafik polisinin koşarak yanına geldiği aracın kapısını açarak durdurmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde, ardından polisin arkadan gelen araçları uyarması ve ambulansın olay yerine gelmesi yer alıyor.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan dolmuş şoförü Bekir Bingöz'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi
Trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi
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