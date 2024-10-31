Parçalı Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.10.2024 17:27

Muğla açıklarında 38'i çocuk 88 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçesinde can sallarındaki 88 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37'si yakalandı.

Muğla açıklarında 38'i çocuk 88 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 3 can salındaki 38'i çocuk 88 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı koyda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilip durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Göç Muğla Sahil Güvenlik Yunanistan
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
Almanya, İran'ın Frankfurt, Münih ve Hamburg Başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı
17:39
Şanlıurfa'da hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
17:27
Bakan Güler, Katarlı Bakan Al-Ghanim ile görüştü
17:21
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
17:23
Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ndeki tedavi sonuçları açıklandı
17:23
Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 204'e çıktı
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
FOTO FOKUS
Şanlıurfa'da hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
Şanlıurfa'da hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ