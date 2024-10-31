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Türkiye
AA 31.10.2024 17:02

Sinop Şehir Stadı kapılarını açmaya hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019 yılında yapımına başlanan Sinop Şehir Stadı'nın yüzde 99'u tamamlandı.

Sinop Şehir Stadı kapılarını açmaya hazırlanıyor

Denize 100 metre mesafede ve 22 bin metrekare alan üzerine yaklaşık 100 milyon lira maliyetle inşa edilen 10 bin seyirci kapasiteli Sinop Şehir Stadı, kapılarını açmak için gün sayıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, gazetecilere, stadın yapım ve açılış sürecine ilişkin bilgi verdi.

Yüklenici firmadan kaynaklı bazı sorunlar sebebiyle stadın açılış tarihinde gecikme yaşandığına dikkati çeken Kalyon, daha sonra bu sorunların aşıldığını dile getirdi.

Stadın yüzde 99'u tamamlandı

Büyük bölümü tamamlanan statla ilgili geçici kabul sürecinin başladığına dikkati çeken Kalyon, "Önce Bakanlığımız tarafından ihale edildi burası. Süreç içinde bitirilemediği için Bakanlık müteahhitle sözleşmeyi iptal etti. Kalan işleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak biz ihale ettik. Deniz tarafındaki geoteknik ve imalatlar tamamlandı. İçeride eksik kalan işleri tamamlıyoruz. Haftaya inşallah geçici kabulü yapıp stadımızı Sinop sporuna sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kalyon, stadın sadece teknik bazı işlerinin kaldığını vurgulayarak, "Stadın yüzde 99'u tamamlandı. Teknik bazı işler kaldı, onları da tamamlayınca hizmete alacağız" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Sinop
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