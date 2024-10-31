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Türkiye
DHA 31.10.2024 15:48

Bursa'da saka kuşu ticaretine 2,5 milyon lira ceza

Bursa'da saka kuşu ticareti yapan kişiye 2 milyon 500 bin lira idari para cezası verildi. Ele geçirilen 500 saka kuşu ise doğaya salındı.

Bursa'da saka kuşu ticaretine 2,5 milyon lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Bursa'da saka kuşu ticareti yapan kişiye 2 milyon 500 bin lira para cezası uygulandığını, ele geçirilen 500 saka kuşunun doğaya salındığını açıkladı.

Bursa'da saka kuşu ticaretine 2,5 milyon lira ceza

DKMP Genel Müdürü Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasa dışı saka kuşu ticaretine geçit vermiyoruz. Bursa'da 1 kişinin saka kuşu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerimiz 500 kuşa el koydu ve şahsa 2 milyon 500 bin TL para cezası uyguladı. El konulan saka kuşları ise yeniden doğaya kavuşturuldu" ifadelerini kullandı.

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