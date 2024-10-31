Turizmciler 2025 rezervasyonlarından umutlu

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Ekim itibarıyla Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 16 milyon 100 bini geçti.

Geçen yıl 16 milyon 84 bin 737 yabancı turist ile rekor kıran Antalya, yılın bitmesine 2 ay kala geçen yılki sayıyı yakaladı.

Yıl sonunda turist sayısının 17 milyonu aşması beklenen Antalya'da 2025 için rezervasyonlar da başladı.

"Bazı pazarlarda beklenenin üzerinde turist ağırlandı"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın turizmde geldiği noktanın tüm sektör paydaşlarını sevindirdiğini söyledi.

Turizmin en ufak sıkıntıdan etkilenebildiğini ve bugüne kadar sektörde önemli mücadelelerin verildiğini anlatan Kavaloğlu, bir yandan alternatif pazarlar üzerinde çalıştıklarını bir yandan yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığının yıl sonu için "60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir" hedefi belirlediğini anımsatan Kavaloğlu, "Antalya, yıl sonunda 17 milyon turist sayısıyla üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmış olacak" dedi.

Kavaloğlu, bu yıl hemen hemen tüm pazarlarda artış olduğunu, bazı pazarlardan beklenenin üzerinde turist ağırladıklarını vurguladı.

"2025 yılı iyi geliyor"

Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmde 2024'ü iyi bir şekilde kapatmaya hazırlandıklarını, turizm sektörü olarak 2025'e odaklandıklarını dile getirdi.

Gelecek yıl için rezervasyonların güzel mesajlar verdiğine dikkati çeken Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"2025 rezervasyonları için satışlara başladık. Özellikle İngiltere ve Almanya'dan ilk satışları yaptık. Ekim itibarıyla yurt içi pazardan da satış almaya başladık. Bu da bizim için umut verici. Türk misafirlerimiz de artık erken rezervasyon konusunda bilinçlendi, en iyi indirimi erken rezervasyonla yakalayabileceklerini biliyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında rezervasyonlar geliyor. '2025 yılı iyi geliyor' diyebiliriz."

Hedeflenen rakamlara adım adım yaklaştıklarını aktaran Kavaloğlu, "Geceleme fiyatı ortalama 105 doların üzerine çıktı. Hedefimiz 120, 125 dolar olan İspanya'yı ve Fransa'yı yakalamak" dedi.