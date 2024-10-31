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Türkiye
AA 31.10.2024 16:42

Yüzlerce kilo tavuk etini otobüs bagajında taşıdılar

Samsun'da otobüsün bagajında 2 bin 100 kilogram kanatlı hayvan eti ele geçirildi.

Yüzlerce kilo tavuk etini otobüs bagajında taşıdılar

Samsun'un Havza ilçesinde bir otobüsün bagajında 2 bin 100 kilogram etiketsiz kanatlı hayvan eti ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Havza Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle şehirler arası otogarı önündeki yolcu otobüsünü durdurdu.

Yüzlerce kilo tavuk etini otobüs bagajında taşıdılar

140 kolide 2 bin 100 kilo tavuğu bagajda taşıdılar

Otobüsün bagajında yapılan aramada 140 kolide toplam 2 bin 100 kilogram ağırlığında dondurulmuş 1400 kanatlı hayvan ele geçirildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinden otobüse yüklendiği ve Kavak ilçesinde teslim edileceği belirlenen, üzerlerinde etiket bulunmayan kanatlı hayvan etlerine el konuldu.

Numune alınmasının ardından etler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Havza Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun Tarım ve Orman Bakanlığı Zabıta
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