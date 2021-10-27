Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botlarda yakalanan 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki lastik botta düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 31 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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