Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 adet tüp, 32 kilogram gübre ile teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte Eren-8 (Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Kürşat Yılmaz-38) operasyonu düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında, Derinsu köyü yakınlarındaki arazi arama tarama çalışmalarında toprağa gömülü vaziyette 3 mutfak tüpü, 2 piknik tüpü, 6 plastik bidon, 32 kilogram gübre ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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