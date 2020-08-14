Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatı başarılı bir şeklide devam ediyor.

Bakanlığın twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk'e yuvadır gökte bulutlar, Vatana zırhtır hudutta kartallar, Bayrağın ilelebet dalgalanacağını kanıtlar, Birbirine dayalı dağ gibi sırtlar. Azerbaycan'da gerçekleştirilen TurAzKartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor."