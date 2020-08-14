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MSB'den TurAz Kartalı paylaşımı: Türk'e yuvadır gökte bulutlar, vatana zırhtır hudutta kartallar
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı yeni bir video paylaştı.
Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatı başarılı bir şeklide devam ediyor.
Bakanlığın twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk'e yuvadır gökte bulutlar, Vatana zırhtır hudutta kartallar, Bayrağın ilelebet dalgalanacağını kanıtlar, Birbirine dayalı dağ gibi sırtlar. Azerbaycan'da gerçekleştirilen TurAzKartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor."
Türk'e yuvadır gökte bulutlar,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2020
Vatana zırhtır hudutta kartallar,
Bayrağın ilelebet dalgalanacağını kanıtlar,
Birbirine dayalı dağ gibi sırtlar.
Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor. pic.twitter.com/N86vw9xk3s
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