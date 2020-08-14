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Osmaniye'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Osmaniye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Böcekli Beldesi Demirciler Mahallesi'nde, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların filyasyon çalışmasında temas öyküsünün olduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince bugünden itibaren mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.
Etiketler: Osmaniye koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:54
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