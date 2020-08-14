Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da Türk kara sularına itilen 83 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında 3 salda sığınmacıların bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen Datça açıklarındaki 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Sahil güvenlik Muğla düzensiz göçmenSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:37
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