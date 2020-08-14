Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat 16:46'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem 11.67 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 14, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 33.79 km.Lasithi (Yunanistan), 190.77 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 14.08.2020, 16:46:26 TSİ
Enlem : 35.0550 N
Boylam : 26.6565 E
Derinlik : 11.67 km
Detay : https://t.co/cOJU8QB4Bh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: muğla açıkları deprem akdeniz deprem AFADSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:25
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