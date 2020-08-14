Zonguldak'ta limanda dalgakıranların bulunduğu alanda serinlemek için denize girenler, farklı bir cisim fark etti. İhbar üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri gönderildi.

Yapılan incelemede deniz dibinde patlamamış zırh delici top mermisi tespit edildi. Kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta, 10 metre derinlikte bulunan mühimmatın, 15 santimetre çapında ve 48 santimetre boyunda olduğu tespit edildi.

Savaş döneminde Rusların getirdiği tahmin ediliyor

Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan mühimmatın boş bir arazide güvenli şekilde patlatılacağı öğrenildi.

Mühimmatın 1. Dünya Savaşı sırasında Zonguldak'ı işgal etmek isteyen ve limana gelen Rus savaş gemilerince bırakıldığı tahmin ediliyor.



