Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, maske kullanımı, sosyal mesafe ve evde izolasyon kararına uymadığı tespit edilen kişilere ceza uygulandı.

Denetimlerde, maske kullanımına uymadığı tespit edilen Akçaabat'ta 11, Maçka'da 4, Of'ta 3, Sürmene'de 4, Beşikdüzü ve Çarşıbaşı'nda birer kişi olmak üzere toplam 24 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 21 bin 600 lira para cezası verildi.

Yürütülen filyasyon çalışmasında temas şüphesiyle evde izolasyon kararı verilen ve yapılan kontrolde ikamette olmadığı tespit edilen Tonya'da 2 ve Hayrat'ta 3 kişiye 15 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Of ilçesinde ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 11 kişiye 34 bin 650 lira idari para cezası kesildi.

Uygulamalarda 40 kişiye, toplam 72 bin lira para cezası uygulandı.