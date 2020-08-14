Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta şüpheli şahısların takibi sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Çetinkol'un ailesine taziye mesajı gönderdi.