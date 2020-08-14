Sazlı Mahallesi Gaye Sitesi karşısındaki yol kenarında otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etmeye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Arazinin sarp olması nedeniyle müdahalede zorlanan işçiler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.