Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da ölü yunus kıyıya vurdu
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde telef olan 1,5 metre uzunluğundaki yunus, kıyıya vurdu.
Hatay'ın Çevlik Mahallesi kıyısında ölü yunus olduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.
Samandağ Belediyesine ait kepçe yardımıyla kamyonete yüklenen yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunus, boş bir alanda gömüldü.
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