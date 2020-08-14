Of ilçesine bağlı Kavakpınar mahallesinde tıkanan mazgalı açmaya çalışan 2 kişi sele kapıldı. Onları kurtarmak isteyen iki kişide akıntıya kapılarak sürüklendi.

4 kişi çevredekilerin yardımı ile sudan çıkarıldı. Yaralılar Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kıyıcık ve Sugeldi mahallelerin de etkili olan yağış sonrası Yeniköy Deresi taştı. Ballıca mahallesinde istinat duvarı toprağın ağırlığına daha fazla dayanamadı ve çöktü.

Dağalan mahallesinde yağış sonucu heyelan meydana geldi, kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Meteoroloji, kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu.