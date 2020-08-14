Trabzon'da şiddetli yağış toprak kaymasına yol açtı
Trabzon'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Of ilçesinde toprak kayması ve taşkınlar meydana geldi. Sel sularına kapılan 4 kişi çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Of ilçesine bağlı Kavakpınar mahallesinde tıkanan mazgalı açmaya çalışan 2 kişi sele kapıldı. Onları kurtarmak isteyen iki kişide akıntıya kapılarak sürüklendi.
4 kişi çevredekilerin yardımı ile sudan çıkarıldı. Yaralılar Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.
Kıyıcık ve Sugeldi mahallelerin de etkili olan yağış sonrası Yeniköy Deresi taştı. Ballıca mahallesinde istinat duvarı toprağın ağırlığına daha fazla dayanamadı ve çöktü.
Dağalan mahallesinde yağış sonucu heyelan meydana geldi, kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Meteoroloji, kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu.
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