Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli ilçe sınırlarında kalan bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli ilçe sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Vatandaşların ihbari üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Etiketler: İstanbul aydos ormanıSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:50
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