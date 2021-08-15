Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle bölgeye 2 ZAAK, bir HASK görevlendirildi." bilgisi verildi.

Köprü uzunluğu 40 metre olan HASK'ın paletli yük taşıma kapasitesinin 70 ton, tekerlekli yük taşıma kapasitesinin ise 96 ton olduğu öğrenildi.

4 metre genişliğe sahip ZAAK'ın ise yük taşıma kapasitesinin 70 ton olduğu kaydedildi.