Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB'den selden etkilenen bölgelere köprü desteği
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığınca, Karadeniz'deki sel nedeniyle bölgeye 2 Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü ve bir Hafif Alaşımlı Sabit Köprü gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle bölgeye 2 ZAAK, bir HASK görevlendirildi." bilgisi verildi.
Köprü uzunluğu 40 metre olan HASK'ın paletli yük taşıma kapasitesinin 70 ton, tekerlekli yük taşıma kapasitesinin ise 96 ton olduğu öğrenildi.
4 metre genişliğe sahip ZAAK'ın ise yük taşıma kapasitesinin 70 ton olduğu kaydedildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Sel Doğal Afet
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