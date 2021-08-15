Osmaniye'de Karaçay Mahallesi'nde çalılıklardan kedi sesi geldiğini duyanlar, bölgede arama yaptı.

Ağzı bağlı poşetin içinde kedi yavrusunu fark edenler, durumu Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi veteriner hekim Ali Laçinbala'ya haber verdi.

Laçinbala, teslim adlığı kedinin tedavisine başladı. Durumu iyi olan kedi yavrusu bir süre gözetim altında tutulacak

"Kedi, kan ter içerisindeydi"

Laçinbala, kedinin havasız ve susuz kaldığını belirterek, "Bu yavruyu poşet içerisine bağlayıp atmışlar. Çocuklar okuldan gelirken, çalılıklardan bir ses duymuşlar ve ardından poşeti fark etmişler. Poşetin içerisinden çıkartıldığında kedi, kan ter içerisindeydi. Bu canlıların ter bezi yok ve bu kedimizin de kan ter içinde kalmasının tek sebebi saatlerce 40 derece sıcaklıkta nefes yoluyla kapalı alana maruz kalması. Allah'tan çok uzun bir süre poşet içerisinde kalmamış, çok şükür kurtardık" diye konuştu.

Sağlık durumu iyi olan kedi yavrusu sahiplendirilecek.