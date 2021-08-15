Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahalede bulunuluyor.
Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ile yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Yangına 4 helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.
Etiketler: Orman Yangını
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