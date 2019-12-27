Türkiye'nin Otomobili bugün görücüye çıktı. Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törenle yerli otomobil kamuoyu ve dünyaya tanıtıldı.

Milli Savunma Bakanlığından, "On yılların hayali gerçek oldu, yolun açık olsun" ifadelerinin kullanıldığı bir tebrik mesajı paylaşıldı.

Türkiye’mizin muasır medeniyetler hedefine ulaşmasına büyük katkı sağlayacak olan ve tüm milletimizi gururlandıran yerli ve milli otomobil projemizin hayata geçmesinde emeği geçen herkesi tebrik ederiz. On yılların hayali gerçek oldu, yolun açık olsun... pic.twitter.com/BFFX5B7mxP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2019

Paylaşımda şunlar kaydedildi;

"Türkiye’mizin muasır medeniyetler hedefine ulaşmasına büyük katkı sağlayacak olan ve tüm milletimizi gururlandıran yerli ve milli otomobil projemizin hayata geçmesinde emeği geçen herkesi tebrik ederiz. On yılların hayali gerçek oldu, yolun açık olsun."

Kaynak: TRT Haber