MSB: On yılların hayali gerçek oldu27 Aralık 2019 Cuma 19:48 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 20:00
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "yerli ve milli otomobil projemizin hayata geçmesinde emeği geçen herkesi tebrik ederiz." mesajı paylaşıldı.
Türkiye'nin Otomobili bugün görücüye çıktı. Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törenle yerli otomobil kamuoyu ve dünyaya tanıtıldı.
Milli Savunma Bakanlığından, "On yılların hayali gerçek oldu, yolun açık olsun" ifadelerinin kullanıldığı bir tebrik mesajı paylaşıldı.
Türkiye’mizin muasır medeniyetler hedefine ulaşmasına büyük katkı sağlayacak olan ve tüm milletimizi gururlandıran yerli ve milli otomobil projemizin hayata geçmesinde emeği geçen herkesi tebrik ederiz. On yılların hayali gerçek oldu, yolun açık olsun... pic.twitter.com/BFFX5B7mxP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2019
Paylaşımda şunlar kaydedildi;
"Türkiye’mizin muasır medeniyetler hedefine ulaşmasına büyük katkı sağlayacak olan ve tüm milletimizi gururlandıran yerli ve milli otomobil projemizin hayata geçmesinde emeği geçen herkesi tebrik ederiz. On yılların hayali gerçek oldu, yolun açık olsun."
Kaynak: TRT Haber