Konut kredilerinde faiz indirimi… Konut faizleri ne kadar? Bakan Albayrak’tan konut kredisi müjdesi27 Aralık 2019 Cuma 14:27 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 14:40
Sıfır konut almak isteyenler Ocak itibarıyla düşük faizli kredi çekebilecek. Konut kredi faizleri ne kadar? Kredi faizleri ne kadar düşecek? Ayrıntıları sizin için derledik.
Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının konut kredisi için uyguladığı faizin 1 Ocak itibariyle 0,99 dan 0,79 a çekileceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Şırnak’ta iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi.
Burada yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle sıfır konut faizlerinin 0,99’dan 0,79 a indirildiğini açıkladı.
Konut kredi faizleri ne kadar olacak?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın 1 Ocak 2020 sonrası sıfır konutlar için verecekleri kredilerinde faiz oranı 0,79 olacak.
Bakan Berat Albayrak Şırnak’ta yaptığı konuşmada "Türkiye üzerinden güzel mesajı Şırnak'tan verelim. Özellikle sıfır konut faizlerinde 0,99 oranı tarihi düşük seviye olan 0,79 a indirelim diye teklifle geldiler. 1 Ocak itibarıyla faizler inecek, hayırlı uğurlu olsun. Düştükçe toplumumuza bu maliyetleri yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat sektörü yan sektörlerde maliyet ve faizler daha da düşecek." dedi
Kamu bankalarının güncel faiz oranları şöyle:
Ziraat Bankası
İhtiyaç Kredisi: %1,12
Konut Kredisi: %0,99
Taşıt Kredisi: %1,02
1 Ocak 2020 itibariyle sıfır konutlar için kredi faizi: %0,79
Vakıfbank
İhtiyaç Kredisi: %1,08
Konut Kredisi: %1,29
Taşıt Kredisi: %1,4
1 Ocak 2020 itibariyle sıfır konutlar için kredi faizi: %0,79
Halkbank
İhtiyaç Kredisi: (Maaş Müşterileri için) %1,19 (Diğer müşteriler için) %1,25
Konut Kredisi: %0,99
Taşıt Kredisi: %1,02
1 Ocak 2020 itibariyle sıfır konutlar için kredi faizi: %0,79