Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının konut kredisi için uyguladığı faizin 1 Ocak itibariyle 0,99 dan 0,79 a çekileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Şırnak’ta iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle sıfır konut faizlerinin 0,99’dan 0,79 a indirildiğini açıkladı.

Konut kredi faizleri ne kadar olacak?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın 1 Ocak 2020 sonrası sıfır konutlar için verecekleri kredilerinde faiz oranı 0,79 olacak.

Bakan Berat Albayrak Şırnak’ta yaptığı konuşmada "Türkiye üzerinden güzel mesajı Şırnak'tan verelim. Özellikle sıfır konut faizlerinde 0,99 oranı tarihi düşük seviye olan 0,79 a indirelim diye teklifle geldiler. 1 Ocak itibarıyla faizler inecek, hayırlı uğurlu olsun. Düştükçe toplumumuza bu maliyetleri yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat sektörü yan sektörlerde maliyet ve faizler daha da düşecek." dedi

Kamu bankalarının güncel faiz oranları şöyle:

Ziraat Bankası

İhtiyaç Kredisi: %1,12

Konut Kredisi: %0,99

Taşıt Kredisi: %1,02

1 Ocak 2020 itibariyle sıfır konutlar için kredi faizi: %0,79

Vakıfbank

İhtiyaç Kredisi: %1,08

Konut Kredisi: %1,29

Taşıt Kredisi: %1,4

1 Ocak 2020 itibariyle sıfır konutlar için kredi faizi: %0,79

Halkbank

İhtiyaç Kredisi: (Maaş Müşterileri için) %1,19 (Diğer müşteriler için) %1,25

Konut Kredisi: %0,99

Taşıt Kredisi: %1,02

1 Ocak 2020 itibariyle sıfır konutlar için kredi faizi: %0,79