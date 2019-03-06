İstanbul Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosikletli bir sürücü, benzinin az olduğunu görerek cep telefonuyla arkadaşını aradı. Sahil yolunda gittiği esnada ellerini gidondan çekerek telefonla arkadaşını arayan motosikletli, benzinin bittiğini belirterek kendisine getirmesini söyledi.

Tüm bunları yaparken hem seyir halinde olan hem de ellerini saniyelerce gidondan çeken motosikletli, ardından telefonu kapatıp yoluna devam etti. Bir süre sonra arkadaşı, sahil yolunda seyreden kişiyi yakaladı.

Seyir halinde benzin doldurdu

Motosikletle seyir halinde olan sürücünün yanına yaklaşan diğer kişi, benzinin sırt çantasında olduğunu söyledi. Bunun üzerine motosikletli maganda, çantanın fermuarını açarak bidonu kendi motosikletine aldı. Trafikteki onca aracın arasında seyir halinde olan sürücü hem kendi hem de sürücülerin canını umursamadan bidonun ağzına hortumu taktı. Motosikletli daha sonra seyir halindeyken yedek anahtarıyla açtığı deposuna benzin doldurdu.

Daha önce de çeşitli suçlardan yakalandı

Bir süre sonra benzini dolduran kişi, ardından bidonu yine motosikletle yaklaşan arkadaşının çantasına koydu. Deponun kapağını da arkadaşından geri alan motosikletli sürücü, yoluna devam etti.

Daha önce trafikte ayaklarıyla motosiklet kullanmak, tek teker üstünde gitmek, motosikleti yan oturarak sürmek ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi sebeplerden polis ekiplerinin yakaladığı sürücü, o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayımladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte terör estiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA