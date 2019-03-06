Pakistan, her daim Türkiye'nin yanında oldu ve zor dönemlerinde Türkiye'ye destek verdi.

Kurtuluş Savaşı sırasında Pakistanlılar son kuruşlarına kadar Türk halkına gönderdi, beraber savaşmak için gönüllü oldu.

Şimdi de Türk halkı, Türkiye Maarif Vakfı vasıtasıyla Pakistan'ın gelecek nesillerinin yanında.

"Öğrenciler artık Türkiye’yi tercih ediyor"

Hasan Abdullah, 14 yaşında. Gelecek yıl Maarif Pak-Türk Okulunun öğrencisi olacak. Hasan'ın babası da okullardaki değişimden övgüyle bahsediyor.

Eskiden öğrencilerin Avrupa’ya gitmek istediğini ama şimdi Türkiye’yi tercih ettiklerini söyleyen baba, "Türkiye Maarif Vakfına devredildikten sonra bu okullarda inanılmaz değişimler yaşanmaya başlandı. Aradığımızda her türlü bilgiyi kolaylıkla alıyoruz. Çocuklar için kişisel gelişim kursları açılmaya başladı. Çocuğumun daha önceki okulunda eğitim iyi değildi. Maarif Vakfına devredildikten sonra hiç düşünmeden çocuğumu alıp buradaki okula yazdırdım. Çünkü Türk hükümetine güveniyorum, ayrıca daha önce çocuklarım Çince öğreniyordu ama ben Türkçe öğrenmelerini istiyorum ve artık bu imkan var” dedi.

"Çocuklarımızın geleceği daha iyi olacak"

Tanzah Seyid ise 11 yaşında. Annesinin de çocukları için arzuladığı hedeflere giden yol Türkiye Maarif Vakfından geçiyor.

Tanzah Seyid'in annesi hayalinin, kızının mühendis olarak ülkesine hizmet etmesi olduğunu belirterek, "Bu okullar Türkiye Maarif Vakfına devredildikten sonra çocuklarımızın geleceği daha iyi olacak. Türkiye nasıl 20 yılda büyük bir gelişme kaydettiyse bizim de geleceğimiz o derece parlak olacak. Tayyip Erdoğan çok büyük bir lider ve Türkiye’yi nasıl kalkındırdıysa Pakistan’ı da öyle kalkındıracak" şeklinde konuştu.

"Çocuklara iyi birer sporcu olmalarını sağlayacak projeler geliştiriyor"

13 yaşındaki Abbas da hayallerine Türkiye Maarif Vakfı ile ulaşmak istiyor.

Babası Zülfikar, oğlunun hem iyi bir eğitim almasını hem de iyi bir kriket oyuncusu olmasını diliyor.

Okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesinden sonra önemli değişiklikler yaşandığını söyleyen baba, "Türkiye Maarif Vakfı kamu kuruluşu ve arkasında Türk hükümeti var. Daha önce okullar parayı ön plana çıkarırdı ama şimdi eğitim ön plana çıkarılıyor. Bu okulu seçmenin iki nedeni var; hem uluslararası düzeydeki eğitim kalitesi hem de çocuklara iyi birer sporcu olmalarını sağlayacak projeler geliştiriyor olması. Ben de oğlumun hem iyi bir eğitim almasını hem de iyi bir kriket oyuncusu olmasını istiyorum" dedi.

"Çocuklar artık Türk kültürü ile tanışıp, Türkçe öğrenme imkanı bulacak"

Pakistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ'yü terörist ilan etmesiyle buradaki okulların ve çocukların kaderi değişti. Okullardaki değişimin en yakın şahitleri ise öğretmenler.

Maarif Vakfı Pak-Türk Okulları idari personeli Adnan Malik, Türkiye Maarif Vakfı gelince geçmişe kıyasla çok ciddi değişikler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu okulların kabul edilebilirliği azdı ama Türkiye Maarif Vakfı ile bu arttı ve vakıf uluslararası eğitim sistemini Pakistan’da oturttu. Bu Pakistan’daki çocuklar için çok önemli, özellikle de eğitim imkanı bulamayan çocuklar için. 20 milyon çocuk Pakistan’da kırsal kesimde eğitim imkanına kavuşamıyor. Türkiye Maarif Vakfı bu çocuklara burs imkanları ile ulaşabiliyor. Ayrıca Maarif Vakfı, Türk kültürünün ve Türkçe öğrenimi konusunu da çok önemsiyor. Çocuklar artık Türk kültürü ile tanışıp, Türkçe öğrenme imkanı bulacak. İki dost ülkenin daha da yakınlaşması için bu çok önemli."

Tüm imkanlarını Pakistan halkı için seferber eden Türkiye Maarif Vakfı, Türk halkının vefasını gösteriyor.

Kamera: Ümit Kumcuoğlu

Kurgu: Orkun Başer