Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde okul önlerinde ve gençlerin yoğun bulunduğu bölgelerde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı.

Ekipler, yaklaşık 3 aylık takibin ardından 1'i İstanbul'da olmak üzere 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı ve 35 şüpheli hakkında da adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Aramalarda 279 uyuşturucu hap, 650 gram esrar, 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA