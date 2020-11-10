Olay, 30 Ekim sabah saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi 1377. Sokak'ta meydana geldi.

Sokak üzerinde bir kadının yürüdüğü anlarda motosikletli 2 kişi arkasından yaklaştı. Kadının elindeki çantayı çalan 2 kişi hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar ve kapkaça uğrayan kadın hırsızların arkasından koştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda motosikletli 2 kapkaççı yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan kapkaç anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletle gelen 2 kişinin, kadının çantasını alıp kaçtığı ve çevredeki vatandaşlarla kapkaça uğrayan kadının arkasından koştuğu görülüyor.