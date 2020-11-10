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Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 726 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 726 kişiye ceza uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün 726 kişi hakkında sosyal mesafe ihlali ve maske takmama nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişiye ve denetlenen 447 iş yerinden birine idari işlem yapıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 11:17
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