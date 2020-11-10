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Mersin'de denizi kirleten 23 gemiye 40 milyon lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Mersin Uluslararası Limanı'nda yük taşıyan gemiler denetlendi. Son 18 ayda denizi kirlettiği belirlenen 23 gemiye 40 milyon 352 bin lira ceza kesildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünce, deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gemi denetleme çalışmaları sürdürüldü.
Son 18 ayda, Mersin Uluslararası Limanı içerisinde yük taşıyan gemiler denetlendi.
Kontroller sonucunda denizi kirlettiği belirlenen 23 gemiye 40 milyon 352 bin 421 lira ceza uygulandı.
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