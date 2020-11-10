Gastronomi kenti Gaziantep’te faaliyet gösteren bir baklava firması tarafından satışa sunulan mor baklava, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Siyah havuç, nar, ahududu, vişne, kırmızı pancar gibi mor meyve ve sebzelerin özüyle hazırlanan mor baklavaya talep arttı.

"Mor sebze ve meyvelerin toz haliyle yapılan bir üründür"

Sağlık sorunları nedeniyle baklava yiyemeyenlerin de artık baklava yiyebileceğini belirten baklava ustası Ömer Çelebi, "Mormiks ismini verdiğimiz baklava, 12 yıllık araştırma ve geliştirme sonucunda mor sebze ve meyvelerin toz haliyle yapılan bir üründür. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nde yapılan çalışmaların ardından ürünü bize gönderdiler. Biz de bu ürünle baklava yaptık. Rahatsızlıklarından dolayı baklava yiyemeyen insanların baklavanın lezzetine bakabilmesini amaçlıyoruz. Bunun için şeker, böbrek, tansiyon ve eklem rahatsızlıkları olan kişilerin rahatlıkla yiyebilmesi için mor baklavayı ürettik. Şu anda olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

Çok fazla talep var

Talebin çok fazla olduğunu ifade eden Çelebi, mor baklavanın normalden daha zor yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Baklavayı yapmadan önce mormiks tozunu hamurla karıştırıyoruz. Bu normal baklavadan daha zorlu hamur haline geliyor. Daha sonra şerbeti dökülüyor. Toz, şerbetin tüm özelliklerini çekiyor. Damakta farklı bir tat bırakıyor. Birçok yapım aşamasından geçtikten sonra hazır hale geliyor. Mor baklavayı satışa sunduktan sonra çok fazla olumlu geri dönüş aldık. İnsanlar bu yeni lezzeti çok beğendi. Her geçen gün talep artıyor, biz de bu talebe yetişmeye çalışıyoruz."