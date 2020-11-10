Manisa Alaşehir’de üzüm bağında çalışan üzüm işçileri, 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulundular, İstiklal Marşı’nı söylediler.

10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde üzüm kesen işçiler, siren sesini duyunca hep birlikte saygı duruşuna geçtiler. Üzüm işçisi Şirin Sepetçi, cihazına yüklemiş olduğu siren sesini saat 9’u 5 geçe açtı.

İşçiler hep birlikte saygı duruşu yaptılar. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söylediler.

İşçiler, "Atatürk tüm dünyanın örnek aldığı bir devlet adamıdır. Onun ölümü sadece Türkiye’de değil tüm dünyada üzüntü yaratmıştır. Bizler bu gün buradaysak, Atatürk’ün sayesinde buradayız. Ulu Önder Atatürk’ü saygıyla anıyoruz" dediler.

Bartın

Tarla ve bahçelerinde ürettikleri ürünleri Bartın Galla Pazarında satışa sunan köylü kadınlar 10 Kasım’da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak üzere çalan sirenlere saygı duruşunda bulunarak eşlik ettiler.

Yozgat

Büyük Önder Atatürk´ün ölümünün 82. yılında hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe Yozgat’ta şehrin temizliği ile görevli çöpçüler ve kaldırım yapan işçiler ellerindeki işleri bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yıl dönümünde Yozgat’ta da törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı´na çelenk sunması ile başladı. Atatürk´ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'i gösterdiği sırada siren çalınarak saygı duruşuna geçildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Yozgat'ta da Ata'ya saygı için hayat 2 dakikalığına durdu. Araçlarından inen şoförler, yayalar oldukları yerde durarak 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Sirenlerle birlikte şehir merkezinde temizlik görevlileri ve kaldırım yapan işçiler işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu.