Mersin Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir ayda 10 işletmenin kasasından para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. İşletmelerin güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık suçundan sabıkası bulunan A.K. olduğunu belirledi.

Takibe alınan zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir işletmenin kasasından para çalıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.