Haber Giriş: Kaynak: AA
İşletmelerin kasasından para çalan hırsız yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, 10 işletmenin kasasından para çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Mersin Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir ayda 10 işletmenin kasasından para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. İşletmelerin güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık suçundan sabıkası bulunan A.K. olduğunu belirledi.
Takibe alınan zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir işletmenin kasasından para çalıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Haberler
- 11:38
- 11:37
- 11:34
- 11:32
- 11:36
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz