Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te tüm Türkiye'de anıldı.

Hayatın her gün hızla aktığı Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, saat 9'u 5 geçe adeta durdu.

Atatürk, 82 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Tank Albay Ahmet Şükrü Sırt ve Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel Başkanı Gül Karyaldız'ın, kurumları adına çelenk ve buketlerini, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine bırakmalarıyla başladı.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saatlerin tam 09.05'i gösterdiği anda polis memurları da duygusal anlar yaşadı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Saat 07.30 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, törenin ardından tekrar ziyaret edilmeye başlandı.

Tören saatine yaklaşırken, 7'den 70'e her yaştan vatandaş saray önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağı ile çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller ile çiçeklerini, bazı gençler ve çocuklar da Büyük Önder'e özlemlerini yazdıkları notları bıraktı.

Kimi vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, kimileri de fotoğraf ve video çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda anonslar da yapıldı. Sarayın ve Büyük Önder'in vefat ettiği odanın zemininde sosyal mesafe kurallarını hatırlatıcı uyarı yazılarının yer aldığı görüldü. Görevliler de sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi konusunda sık sık uyarılarını yineledi. Vatandaşların da tedbir kurallarına uyduğu gözlendi.

İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı.

Köprüde Ata'ya saygı

İstanbul'da vatandaşlar, kentin farklı ilçelerindeki meydanlarında, boğaz köprülerinde seyir halindeki araçlarından inerek, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, üst geçitlerde, okullarda Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında andı.

Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Boğaz hattındaki vapurlar da sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti.

Ankara

Ankara'nın dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün için saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Ankara'nın en işlek yerlerinde hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla bir dakikalığına durdu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

Edirne

Edirne'de Atatürk anıtında düzenlenen törende, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Recep Gürkan anıta çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te 2 dakika siren çalarken, saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşuna katılımcılar, yoldan geçen vatandaşlar ve çevredeki iş yeri çalışanları eşlik etti.

Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği binası önünde düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez ve siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri ile yoldan geçen vatandaşlar saygı duruşuna katıldı.

Programa, İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve vatandaşlar da katıldı.

Anma töreni Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlen programla devam etti.

Kırklareli

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Büyük önderin hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te siren çaldı, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Konya

Konya'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel anıta çelenk sundu.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene katılanlar Atatürk Müzesi'ne geçti.

Aksaray

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer’in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Sirenlerin çaldığı sırada, meydana açılan yollarda yayalar saygı duruşuna eşlik etti, sürücüler araçlarını durdurdu.

Karaman

Karaman'da da Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karaman Şube Başkanı Ülkan Şanlıtürk, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Ardından saat 09.05 geçe 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Karaman Güzel Sanatlar Lisesinde devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, şiirler okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar

Kocatepe Park'ındaki tören, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Garnizon Komutan Vekili İkmal Albay Serdar İyier'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

Sirenlerin çaldığı sırada, yayalar saygı duruşuna eşlik etti, sürücüler araçlarını durdurdu.

Tören, öğrencilerin günün anlamına ilişkin şiirler okumasıya sona erdi.

Denizli

Debizli Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in yanı sıra gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşuna yoldan geçen vatandaşlar ve çevredeki iş yeri çalışanları da eşlik etti.

Türk bayrağının yarıya indirildiği anma programı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Gümüşhane

Büyük Önder Gümüşhane'de düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te polis ekipleri de görev başında saygı duruşunda bulundu.

Adana

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Süleyman Elban, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Elif Uzun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören alanının yakınındaki vatandaşlar da aynı saatte saygı duruşunda bulundu.

Mersin

Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Bazı vatandaşlar da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ü anma programları, Mersin Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Hatay

Hatay'da Cumhuriyet Alanı'ndaki törende, Vali Rahmi Doğan, Garnizon ve 8. Komando Tugay Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te 2 dakika siren çalarken, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Hatay Şehir Müzesi'nde devam eden programda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" gezildi.

Osmaniye

Osmaniye'deki tören Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te siren çaldı, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın, anıt şeref defterini imzalamasının ardından tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Merkezi'nde devam etti.

Gaziantep

Gaziantep'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki anma töreninde, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Malatya

Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Baruş, Anıt Defteri'ni imzaladı.

Törenin ardından Baruş ve beraberindekiler, Atatürk Evi Müzesi'ni gezdi.

Şanlıurfa

Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Vali Erin ve berberindekiler, şehitlikte dua etti.

Kahramanmaraş

Atatürk Meydanı'ndaki anma töreninde, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğulu, anıta çelenk sundu.

Törende Üsteğmen Ufuk Tan Keleş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Adıyaman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kilis

Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde de anma programı düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Atatürk'ün hayatı anlatıldı.

Törene Vali, belediye başkanı, garnizon komutanının yanı sıra İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Tokat

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde anıldı.

Turhal Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakam Ali Gökay ve Belediye Başkanı İlker Bekler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te siren sesiyle saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi. Tören, öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Murat Kara, İlçe Emniyet Müdürü Suat Akbay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Sakarya

Sakarya'da Resmi Daireler Kampüsü'ndeki tören, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutanı Albay Cavit Nartop tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kent merkezinde de bazı esnaf ve vatandaşlar sirenler çaldığı esnada saygı duruşuna katıldı. Araçlarından inen bazı sürücüler de saygı duruşunda bulundu.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Atatürk'ün ölümünün 82'nci yılında anma töreni düzenlendi.

Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'ndaki törene Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın yarıya indirilmesiyle sona erdi.

Öte yandan saygı duruşu sırasında D-100 kara yolunda trafiğin durduğu görüldü.

Düzce

Düzce'de Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene, Vali Cevdet Atay, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Gösterişli, kaymakamlar, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Bazı esnaf ve vatandaşlar da siren çaldığı esnada saygı duruşuna katıldı.

Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Bolu

Bolu'da Anıt Park'ta düzenlenen törene, Vali Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay İslam Can, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutafa Alişarlı, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Vali Ümit ve diğer protokol üyeleri Atatürk anıtına çelenk sundu. Saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Alanda bulunan belediye temizlik görevlileri ve vatandaşlar ile araçlarından inen bazı sürücüler de saygı duruşuna katıldı.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'ndaki törende, Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan anıta çelenk sundu. Saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Anma programı, Devlet Sanat Galerisi'ndeki resim sergisinin açılışıyla devam etti.

Bartın

Bartın'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Vali Sinan Güner, Garnizon Komutan Vekili Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın ile kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Karabük

Karabük'te Kent Meydanı'nda Vali Fuat Gürel'in katılımıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı seslendirildi.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat, kurum müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ile gaziler ve vatandaşların katıldığı program, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle devam etti.