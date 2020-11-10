COVID-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdüren Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kıraathanede yaptığı kontrolde oyun oynandığını, maske takılmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.

Ekipler, 10 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza yazdı.

