Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yündalan köyünde düzenlediği operasyonda şüpheli Y.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 1.560 litre kaçak içki, şişeleri kapatmak için kullanılan 1.350 mantar, şişe mantarlama makinesi, şişe doldurma düzeneği, 2 fermente tankı ile 57 etiket ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.