Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde bir evde 1.560 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 1.560 litre kaçak içki, 1.350 mantar, şişe mantarlama makinesi ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Yündalan köyünde düzenlediği operasyonda şüpheli Y.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 1.560 litre kaçak içki, şişeleri kapatmak için kullanılan 1.350 mantar, şişe mantarlama makinesi, şişe doldurma düzeneği, 2 fermente tankı ile 57 etiket ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak İçkiSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 10:41
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