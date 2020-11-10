Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kadıköy metrosunda intihar girişimi
[Fotoğraf: DHA]
Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından raylardan alınan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.
İstanbul Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu'nda saat 07.00 sıralarında Cengiz Aldantürk isimli bir kişi raylara atladı. Olay nedeniyle Kadıköy yönüne seferler durduruldu. İhbar üzerine istasyona itfaiye, sağlık ve polis yönlendirildi.
Raylara atlayan kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yaralı ilk müdahalesinden sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Metro seferleri normal seyrine döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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