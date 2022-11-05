Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 21:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosiklet sürücüsü kazadan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada
Adana’da kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü park halindeki başka bir kamyonete çarptı. Bu sırada motosiklet sürücüsü ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Kozan Yolu’nda meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü park halindeki başka bir kamyonete çarptı.
Kaza anında seyir halindeki motosikletli ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İnanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
Son Haberler
- 21:44
- 21:29
- 20:34
- 20:22
- 19:56
Sıradaki Haber
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz