Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kara gözetiminde gerçekleştirilen yıkım işlemleri kapsamında, göl kenarındaki bazı kulübe ve konteynerler kepçelerle taşındı, betonarme yapılar ise kepçelerle temizlendi.

Çiftçi, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mogan Gölbaşı Özel Koruma Bölgesi’nin 1990 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca özel koruma alanı ilan edildiğini hatırlattı. Koruma alanı kapsamındaki Eymir ve Mogan göllerinin 400'ün üzerinde bitki, 200'ün üzerinde de kuş türüne ev sahipliği yaptığını anlatan Çiftçi, yıkım işlemlerinin bölgenin sahip olduğu doğal zenginliğin geleceğe taşınması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Çiftçi, bölgede 16 kaçak yapı olduğunu, gün içinde bunların tamamının kaldırılacağını aktardı.

Mogan Gölü'ne yeni projeler

Mogan Gölü'nün dip çamurunun temizlenmesine ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Çiftçi, "Gölün üçte ikilik kısmını temizledik, önümüzdeki dönem kalan kısmı da temizleyeceğiz. Bakanlık olarak bisiklet yollarıyla, peyzaj ve millet bahçeleriyle ilgili ciddi projeler yürütüyoruz. Bu projelere baktığınız zaman gölün etrafında Gölbaşı Belediyemizle beraber yeni güzel mesire yerleri, bahçe ve bisiklet yolları yapacağız. Burası daha güzel yaşanabilir bir yer olacak." diye konuştu.

Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kara da ilçede planlı ve güzel şehirleşme adına çaba gösterdiklerini, bu doğrultuda kaçak yapılara müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA