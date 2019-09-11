Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Suudi Arabistan Havayollarına ait uçakla İstanbul'a geleceği belirlenen Endonezya uyruklu yolcu "Hava Takip Sistemi" üzerinden gözetim altına alındı.

Uçak havalimanına iniş yaptığı sırada uçakla birlikte taşınan valizler, yolcu salonuna transfer edilmek üzere bantlara alınmadan önce mobil x-ray cihazıyla tarandı. Taramada riskli yolcuya ait iki valizde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Derilerin değerinin 320 bin lira olduğu belirlendi

Şüpheli, valizleriyle gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattan geçerek Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu.

Valizlerde farklı boy ve ebatlarda toplam uzunluğu 355 metre olan 93 adet işlenmiş yılan derisi ele geçirildi.

"Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" kapsamında ticareti yasak olan, 32 kilogram ağırlığındaki yılan derilerinin gümrüklenmiş değerinin 320 bin lira olduğu belirlendi.

Yolcu, gümrükte yeşil hattan geçtikten sonra çevrilmiş

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Kısım Amiri Özgür Baran Koyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, risk analizine bağlı olarak tüm yolcuları değerlendirdiklerini söyledi.

Koyuncu, analiz sonucunda şüpheli olabilecek bagajları kontrol ettiklerini, burada ülkeye girmesi yasak, kaçak kapsamındaki ürünlere önlem aldıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda pazartesi günü arkadaşlarımız çalışma yaptı. Endonezya'dan Medine'ye, oradan da ülkemize gelen Suudi Havayolları'na ait bir uçakta bir profil belirlediler. Söz konusu yolcu, bagajında ticari eşya görüldükten ve gümrükte yeşil hattan geçtikten sonra çevrilmiş. Kontrollerden sonra açılarak, bakılmış. Yılan derisi olduğu görüldükten sonra da olay adli makamlara iletildi." diye konuştu.

Endonezya'da çiftliklerde üretiliyor

Gümrükte idari ceza uygulandığına dikkati çeken Koyuncu, Türkiye'nin imza attığı nesli tükenen hayvanlara ilişkin sözleşme kapsamında bu tür derilerin ülkeye kaçak sokulmamasına çalıştıklarını söyledi.

Koyuncu, yıl başından bu yana 413 ticari dosyayla ilgilendiklerini ve 13 narkotik yakalama gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bu olayda 93 adet 3-3,5 metre arasında deriler ele geçirildi. Endonezya'da çiftliklerde üretiliyormuş. Bu derileri bu şekilde getiriyorlar. Çanta, deri aksesuar ve benzeri eşyaların yapımında kullanıyorlar. Eğer bu deriler gümrükten yasal yollarla getirilmiş olsaydı 320 bin lira kıymeti vardı. Bunları işleyip çanta ve deri ürünü getirdiklerinde milyonlarca lira para kazanabileceklerdi. Biz burada daha çok kaçak elektronik mallar, elektronik sigara ve tütününü yakalıyoruz. Özellikle tekstil ürünlerini bu dönemde çok yakalıyoruz. Onun dışında nesli tükenmekte olan veya gerçekten aranan hayvanlar da oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA