Türkiye
Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması: 12 gözaltı11 Eylül 2019 Çarşamba 12:28 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:46
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheli yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.
Kaynak: AA