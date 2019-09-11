Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Pendik, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Silivri ve Çatalca'da 1-9 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, 6'sı İranlı 22 kişi gözaltına alındı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA